Федеральная служба судебных приставов оштрафовала коллекторское агентство «ЭОС» за частые звонки человеку, не являвшемуся должником. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«В отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Омской области обратилась омичка с заявлением о нарушении ее прав со стороны общества с ограниченной ответственностью «ЭОС». Женщине, которая несколько раз во время телефонных разговоров сообщала о том, что не является должником по кредитным обязательствам и неоднократно выражала несогласие на общение, все равно продолжали поступать звонки и голосовые сообщения на ее телефонный номер. Назойливые сотрудники общества с ограниченной ответственностью 24 раза побеспокоили гражданку», — говорится в сообщении службы.

На основании проверки были выявлены нарушения по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Соответствующий протокол был направлен в суд.

Арбитражный суд Омской области назначил компании административный штраф в размере 50 тыс. рублей. Несмотря на поданную компанией апелляционную жалобу, решение первой судебной инстанции осталось без изменений. Штраф оплачен в полном объеме.