Банк России позитивно относится к появлению страховых детективов. Об этом сообщила заместитель директора департамента страхового рынка Банка России Екатерина Абашеева на Международной конференции «Барьер-2019».

«Очевидно, что для каждой из стадий предотвращения или уже расследования случаев страхового мошенничества важна хорошая доказательная база. Сейчас идет широкое обсуждение возможности введения института страховых детективов. Мы позитивно относимся к становлению этого института. Но эта история не будет быстрой», — отметила она.

По ее словам, предшествовать появлению этого института будет большая законодательная работа. Не исключено, что определенные полномочия по расследованию страхового мошенничества получат сотрудники страховых компаний, например по фиксации фактов или сбору доказательной базы, чтобы у правоохранителей впоследствии был более качественный материал для дальнейшей работы.