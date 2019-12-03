Стоимость проезда в городском транспорте Москвы по карте «Тройка» в 2020 году вырастет на 2 рубля — до 40 рублей, а разовые билеты на одну и две поездки подорожают на 2 и 4 рубля соответственно. Индексация тарифов не превысит уровня инфляции, отмечает пресс-служба столичной мэрии.



«Стоимость проезда в общественном транспорте повышается с 1 февраля 2020 года. В среднем по году повышение составит 3%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции 3,7%. Разовая поездка по карте «Тройка» (билет «Кошелек») — 40 рублей вместо 38 рублей», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что проездной на одну поездку подорожает на 2 рубля, до 57 рублей; на 2 поездки — на 4 рубля (до 114 рублей); на 60 поездок — на 70 рублей (до 1970 рублей). Стоимость билета «90 минут» вырастет с 59 рублей до 62 рублей. Оплата с помощью бесконтактных технологий платежей теперь обойдется в 44 рубля вместо 42 рублей за одну поездку.

Подорожает безлимитный проезд по карте «Тройка» на 30 дней только для городского наземного транспорта — с 1 140 до 1 180 рублей. Бумажный билет «Единый» на календарный месяц (не более 70 поездок на метро, МЦК и монорельсе) теперь будет строить 2 900 рублей вместо 2 770 рублей. Также подорожают льготные билеты для обучающихся по «Карте москвича»: на один месяц пользования метрополитеном — с 395 до 405 рублей, на три месяца пользования метрополитеном — с 1 185 до 1 215 рублей. Для проезда в течение одного месяца на городском транспорте льготные билеты вырастут с 260 до 265 рублей, в течение трех месяцев — с 780 до 795 рублей.

На пригородном железнодорожном транспорте проезд повысится на 1 рубль: до 37 рублей за поездку внутри Москвы, до 24 рублей — за поездку в пределах одной зоны за пределами города. Изменения коснутся также тарифов для пользования Московскими центральными диаметрами (МЦД). Сейчас поездка в зоне «Пригород» (по территории Московской области в пределах МЦД) по тарифу «Кошелек» стоит 45 рублей, с 1 февраля 2020 года ее стоимость повысится на 2 рубля — до 47 рублей. Оплата проезда с помощью бесконтактных технологий платежей подорожает с 49 до 51 рубля.

«В основу решения об индексации тарифов на 2020 год был положен дифференцированный подход, благодаря которому для постоянных пользователей стоимость проезда в общественном транспорте останется на уровне 2019 года, а с учетом инфляции даже снизится в реальном выражении. В частности, не изменится стоимость популярных безлимитных проездных билетов на все виды транспорта, включая МЦД», — добавили в пресс-службе.



Так, билет на сутки, как и ранее, будет стоить 230 рублей, билет на трое суток — 438 рублей, на 30 дней — 2 170 рублей, на 90 дней — 5 430 рублей, на 365 рублей — 19 500 рублей.