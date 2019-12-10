Президент России Владимир Путин согласился с необходимостью законодательно отрегулировать деятельность кредитно-потребительских кооперативов и усилить контроль за их работой. Об этом он заявил на встрече с региональными уполномоченными по правам человека, комментируя жалобу одной из участниц встречи на хищения, с которыми порой сталкиваются граждане, отдавшие свои деньги в кредитно-потребительские кооперативы. Уполномоченный по правам человека попросила главу государства ввести страхование рисков для вкладов в такие кооперативы, а также усилить надзор над ними со стороны Центробанка и правоохранительных органов.

«Конечно, нужно это делать. Я не готов сейчас дать окончательный рецепт, как в данном случае надо поступить, но для меня это очевидно: надо доказывать, что они изначально хотели деньги украсть, и тогда это в чистом виде мошенничество. Но с точки зрения гражданско-правовой защиты надо подумать, как это сделать», — сказал президент.

По его словам, «один из вариантов — это страхование вкладов, но это надо делать наряду с усилением контроля за деятельностью таких организаций, потому что так можно наплодить их огромное количество — и люди будут страдать, и бюджет будет нести огромные расходы».

«Вот мы с обманутыми вкладчиками до сих пор разбираемся — отчего? От неурегулированности в законодательстве. Государство что сделало? Разрешило собирать деньги застройщикам. Разное, конечно, было, но совершенно очевидно, что этими деньгами распоряжались абы как — половину просто выводили за границу, воровали», — добавил Путин.

Он поблагодарил участницу встречи за то, что она обратила внимание на проблему с кредитно-потребительскими кооперативами. «Я обязательно дам такое поручение правительству и Центробанку дам, чтобы подумали, как это сделать», — заключил глава государства.