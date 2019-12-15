Большинство россиян (74%) готовят подарки на Новый год для родственников, выяснил сервис по поиску работы Superjob. Средний бюджет на подарки к Новому году составляет 13,5 тыс. рублей.

Согласно опросу, любимых будут поздравлять 38%, друзей — 24%, коллег — 12%. Каждый девятый опрошенный купит подарок себе (11%). Такое же количество россиян не планирует дарить подарки на Новый год (11%).

Женщины готовят подарки сослуживцам вдвое чаще мужчин (16% и 8% соответственно). Число респондентов, планирующих покупку новогодних презентов для коллег, растет с увеличением уровня дохода респондентов: 11% среди граждан с зарплатой до 30 тыс. рублей и 16% среди тех, чей доход превышает 80 тыс. рублей в месяц.

У мужчин бюджет на 40% выше женского: в среднем 15,6 тыс. и 11,2 тыс. рублей соответственно. Чем выше заработок, тем выше запланированные расходы на подарки: в среднем 10 тыс. рублей у россиян с зарплатой до 30 тыс. рублей и 16,2 тыс. у россиян, зарабатывающих более 80 тыс. рублей.

Жители Москвы планируют потратить на подарки к празднику около 16,5 тыс. рублей. На втором месте красноярцы: их средний бюджет — 15 тыс. рублей. Петербуржцы хотят потратить в среднем чуть менее 15 тыс. рублей. Самые скромные бюджеты на подарки заложили жители Волгограда и Казани (в среднем по 10 тыс. рублей).