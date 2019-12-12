Банк «Приморье» начал прием заявок на «Дальневосточную ипотеку» под 2% годовых на покупку квартиры или строительство индивидуального жилого дома в регионах Дальнего Востока.

Как сообщают в банке, под эту процентную ставку можно оформить ипотечный кредит в сумме от 500 тыс. до 6 млн рублей на срок от трех до 20 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья, при этом в счет оплаты первоначального взноса могут быть направлены средства материнского капитала. Оформить ипотеку на льготных условиях можно только один раз.

«Льготные условия «Дальневосточной ипотеки» доступны для заемщиков, которые подходят под категорию «молодая семья», — уточняет руководитель ипотечного центра банка «Приморье» Виктория Подоба. — Среди них семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет, а также заемщики не старше 35 лет, не состоящие в браке, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка — гражданина РФ до 18 лет».

В рамках программы кредитные средства можно направить на покупку строящейся квартиры у застройщика, готовой квартиры как у застройщика, так и у юридического лица — первого собственника (за исключением управляющей компании или инвестиционного собственника), а также на индивидуальное строительство жилого дома или приобретение квартиры у физического лица на территории сельских поселений Дальневосточного федерального округа.

Дополнительно в число заемщиков по кредитному договору могут быть включены иные лица, в том числе и старше 35 лет, что позволит оформить «Дальневосточную ипотеку» семьям с невысоким уровнем дохода, только начинающим карьеру. Заемщиками могут выступать не только наемные работники, но и моряки, работающие под иностранным флагом, а также собственники бизнеса. Размер первоначального взноса для последних составит от 35%.

Важными отличиями «Дальневосточной ипотеки» от «Семейной ипотеки», помимо размера ставки и ограничений по возрасту, являются требование к оформлению прописки в приобретенном или построенном жилье, а также отсутствие возможности рефинансировать действующий ипотечный кредит по «Дальневосточной ипотеке».



У банка «Приморье» есть ипотечные центры во Владивостоке (ул. Светланская, д. 131б), Уссурийске (ул. Ушакова, д. 20), Находке (ул. Школьная, д. 1а), Хабаровске (ул. Ленина, д. 75).