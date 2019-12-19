В Сбербанке начала работать программа «Дальневосточная ипотека» для молодых семей. В рамках программы с госсубсидированием жители Дальнего Востока смогут получить ипотечный кредит по ставке 2%, поясняется в сообщении Дальневосточного банка Сбербанка.

Максимальный срок кредита — 20 лет, сумма кредита — до 6 млн рублей, размер первоначального взноса — 20%.

Оформить ипотеку по субсидированной ставке можно будет:

при покупке у юридического лица жилого помещения, находящегося на этапе строительства и расположенного на территории Дальневосточного федерального округа;

при покупке у юридического лица на первичном рынке готового жилого помещения, расположенного на территории ДФО;

при покупке у юридического или физического лица на вторичном рынке готового жилья или жилого помещения с земельным участком, расположенного на территории сельского поселения на территории ДФО;

при строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке и приобретении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на территории ДФО.

В программе смогут принять участие семьи, где возраст обоих супругов не превышает 35 лет, либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 18 лет.



Программа будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно. Получить консультацию по программе и подать заявки можно в отделениях Сбербанка либо через сервис «ДомКлик». «После внедрения всех настроек в банковском программном обеспечении по заявкам, которые отвечают всем требованиям программы, и после предоставления клиентом объекта недвижимости начнется их одобрение», — уточняется в релизе.

