Анонимные пользователи «Кошелька» QIWI смогут идентифицироваться через учетную запись на портале Госуслуг. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Для подтверждения личности нужно дать доступ QIWI-«Кошельку» к Госуслугам. Данные паспорта, ИНН и СНИЛС подгрузятся автоматически.

QIWI продолжает расширять количество партнеров, где можно пройти очную идентификацию и получить «Профессиональный» статус кошелька. В настоящее время услуга доступна в офисах QIWI, в пунктах системы CONTACT, в объединенной компании «Связной|Евросеть», а также в салонах «МегаФон».