Самые популярные в мире пароли как в 2018-м, так и в 2019 году состояли из наиболее простых сочетаний клавиш: 123456 и qwerty, а также их комбинаций (например, 1q2w3e), пишут «Известия» . Кроме того, в топ-10 попали пароли password и 111111, говорится в исследовании DeviceLock. В него вошли почти 5 млрд уникальных пар логинов и паролей, попавших в открытый доступ из-за массовых утечек персональных данных.

В России в 2019 году были наиболее популярные кириллические коды — «пароль», «йцукен» и «я». Также в топ-5 входят пароли «любовь» и «привет». В десятку — «наташа», «люблю», «максим», «андрей» и «солнышко», говорится в исследовании.

По словам технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, главная опасность в том, что с помощью распространенных паролей легко получить доступ и к другим сервисам, где используется такая же информация для входа. Так, взломав почту, мошенник анализирует письма с оповещениями о регистрациях и может получить в распоряжение ключи к множеству сервисов, в том числе — с данными платежных карт, к интернет-банку.

Как пояснили представители кредитных организаций, правилами интернет-банкинга запрещается использовать пароли, которые ранее применялись в каких-то аккаунтах, поскольку они могли «утечь». Также есть ограничение на использование простых паролей. Но эти меры неэффективны, если клиент добровольно передает данные для доступа третьим лицам — реквизиты банковских карт, пароли, одноразовые коды подтверждения. Использование простых и распространенных паролей говорит о низкой компьютерной грамотности, считают представители банков.

По словам экспертов, еще одна проблема в том, что пользователи сами сохраняют платежные данные для автозаполнения форм в учетных записях. Мошенники могут применить их для регистрации на сторонних сайтах и совершения покупок. При этом финансовые организации активно работают над кибербезопасностью аккаунтов даже со слабыми паролями. При входе в учетную запись анализируется не только введенный код, но и устройство, используемое ПО, поведение клиента, пояснили эксперты.