Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве по итогам рассмотрения дела в отношении ЮниКредит Банка признало его нарушившим закон «О рекламе». Основанием для возбуждения дела стала жалоба на рекламную СМС-рассылку без согласия абонента, говорится в сообщении ведомства.

«Московское УФАС России продолжает рассмотрение дел о распространении спама на телефоны и электронные адреса граждан. 29 января было вынесено очередное решение в отношении распространения рекламы на телефонный номер абонента в отсутствие его согласия на получение такой рекламы», — отмечается в сообщении.

Гражданин пожаловался в столичное ведомство сразу на целый ряд СМС-сообщений, направленных ему ЮниКредит Банком, и заявил, что не давал своего согласия на эту рекламу. В ходе рассмотрения дела Московское УФАС России установило, что согласие на получение рекламных сообщений было вписано в стандартные правила по текущим счетам, с которыми абонент вынужден был полностью согласиться при подаче заявления на открытие счета в банке.

Московское ФАС сообщает о жалобах на ЮниКредит Банк за СМС-рассылку За такие действия предусматривает штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Столичное антимонопольное ведомство признало такое согласие ненадлежащим, так как у гражданина не было возможности открыть в банке счет, не согласившись с предложенными ему правилами, и отказаться от получения рекламы на стадии заключения договора с банком. Подобное ограничение для клиента недопустимо в силу требований федерального закона «О рекламе».

«Распространители часто подменяют понятие добровольного и информированного согласия на получение рекламы возможностью уже в дальнейшем отказаться от такой рекламы, — комментирует ситуацию заместитель руководителя Московского УФАС России Павел Олейник. — Антимонопольный орган настаивает на том, что абонент не должен совершать дополнительных действий для того, чтобы оградить себя от нежелательных звонков и СМС. У потребителя изначально должна быть возможность не соглашаться на рекламную рассылку».

Московское УФАС признало в действиях ПАО «Вымпелком», ООО «ОСК» и АО «ЮниКредит Банк» факт нарушения законодательства РФ о рекламе и выдало обществам предписание о прекращении такого нарушения. Также лицам, участвовавшим в распространении рекламы, теперь грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.