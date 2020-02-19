Альфа-Банк, управляющая компания «Альфа-Капитал» совместно с X5 Retail Group предложили клиентам розничный закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток». Это первый розничный ЗПИФ, который позволит инвестировать в стрит-ретейл — коммерческую недвижимость небольших площадей, причем сделку можно будет оформить полностью онлайн, отмечается в сообщении Альфа-Банка.

ЗПИФ планирует инвестировать в объекты стрит-ретейла, обеспеченные долгосрочными договорами аренды с X5 Retail Group. Речь идет о площадях, арендуемых под магазины «Пятерочка», следует из слов главного финансового директора X5 Retail Group Светланы Демяшкевич.

«Торговые площади расположены в регионах с высокой ликвидностью недвижимости, включая Москву и Санкт-Петербург, что дает возможность диверсифицировать портфель. В силу небольшой площади и удачного расположения такие объекты привлекательны для арендаторов, что позволяет обеспечить стабильный денежный поток от аренды помещений», — отмечается в релизе.

По словам руководителя розничного бизнеса Альфа-Банка Майкла Тача, инвесторы могут рассчитывать на доход в размере до 10% годовых в рублях. В соответствии с правилами фонда, доход рассчитывается ежемесячно, выплата дохода производится в течение 30 календарных дней, что также является новинкой на рынке розничных фондов такого типа.



Как подчеркивает генеральный директор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева, компания стремится последовательно развивать направление альтернативных инвестиций, не коррелирующих напрямую с рынком ценных бумаг. «Первым уникальным продуктовым решением, которое мы предлагаем в этом году, стал фонд для массового инвестора, который мы запускаем совместно с X5 Retail Group при поддержке Альфа-Банка. Важно отметить, что продукт будет доступен и онлайн — впервые для такого формата фондов», — отметила глава «Альфа-Капитала».



ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток» находится в процессе формирования и планируется к запуску в марте 2020 года. Паи фонда можно будет приобрести онлайн через цифровые сервисы Альфа-Банка и «Альфа-Капитала», а также в отделениях банка и управляющей компании.