Банк «Фридом Финанс» расширил присутствие в столице и открыл флагманский офис «Меркурий» для московских клиентов. Отделение расположено в деловом центре «Москва-Сити» — в башне «Меркурий» по адресу: 1-й Красногвардейский пр-д, д. 15, на первом этаже.

Новый офис предлагает широкий комплекс банковских услуг и продуктов для физических и юридических лиц, отмечается в сообщении банка.

Так, для частных клиентов доступны операции по вкладам, оформление банковских карт, в том числе карты инвестора, денежные переводы, обмен валют по биржевому курсу, а также индексный продукт и брокерское обслуживание. Пользователи могут подключить программу «Cashback акциями», выпустить за один визит в офис именную карту с премиальным обслуживанием.

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, интернет-эквайринг, ведение сделок РЕПО, счетов овернайт и другие финансовые услуги.

В новом офисе можно воспользоваться услугами инвестиционной компании «Фридом Финанс».



Офис «Меркурий» работает по будням с 10:00 до 21:00 без перерыва на обед.