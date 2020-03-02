Совкомбанк предлагает открыть вклад «Весенний процент с «Халвой».

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Сроки размещения денежных средств — два, шесть месяцев и один год. Процентные ставки составляют 5,1—5,6% годовых.

Возможно пополнение суммами от 1 тыс. рублей, при этом сумма всех дополнительных взносов не может превышать сумму, внесенную в течение десяти календарных дней с момента открытия депозита. Проценты выплачиваются в конце срока.

Возможно увеличение процентной ставки по вкладу на 1 процентный пункт при использовании вкладчиком банковской карты «Халва».