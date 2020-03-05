Банк «Авангард» снизил ставки по вкладам в долларах.

Вклад «Базовый» с выплатой процентов в конце срока (на один, три, шесть месяцев и один год) размещается под 0,1—0,8%, а с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) — под 0,3—0,8% годовых. Прежние ставки — 0,6—1,3% и 0,8—1,3% соответственно.

«Базовый – Интернет» с выплатой процентов в конце срока (на 10, 20 дней, один, три, шесть месяцев и один год) можно открыть под 0,01—0,8%, с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) — под 0,3—0,8% годовых (ранее — под 0,2—1,3% и 0,8—1,3% соответственно).

«Мультивалютный – Интернет» с выплатой процентов в конце срока (на 20 дней, один, три, шесть месяцев и один год) привлекается в долларах под 0,01—0,5%, а с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) — также под 0,01—0,5% годовых. Прежние ставки – 0,2—1% и 0,5—1% соответственно.

Минимальная сумма первоначального взноса по вышеперечисленным вкладам составляет 300 долларов.

Доходность «Рантье» (от 5 тыс. долларов на два года) составляет 1% годовых (ранее — 1,5%). Выплата процентов — ежемесячно. При досрочном расторжении договора по истечении одного года проценты начисляются по ставке 0,5% годовых, за оставшийся срок — 0,3%.

Все вклады непополняемые.