Правительство Соединенного Королевства израсходовало на подготовку к выходу Великобритании из Евросоюза — Brexit — 4,4 млрд фунтов стерлингов (более 5,6 млрд долларов) из 6,3 млрд фунтов, выделенных на эти цели Минфином. Такие данные британского Управления национальной статистики (ONS) приводит ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию ВВС.

По данным ONS, речь идет прежде всего о затратах на персонал — 1,9 млрд фунтов (2,45 млрд долларов). Количество сотрудников, работающих над планированием Brexit, достигло максимума в октябре 2019 года, когда число привлеченных к решению этой задачи достигало 22 тыс. человек. Другая крупнейшая статья расходов включала рекламу, привлечение экспертов и консультантов, создание новых структур, а также правительственную кампанию «Готовься к Brexit», которая обошлась Лондону в 46 млн фунтов (59,3 млн долларов). При этом, как заявили ранее в ONS, «неясно, стала ли общественность благодаря данной кампании лучше подготовлена к выходу из ЕС».

Не обошлось без явных финансовых потерь, которые, по данным правительства, составили 92 млн фунтов (118,7 млн долларов). Эти средства включают, в частности, выплату Лондоном 33 млн фунтов (42,6 млн долларов) компании Eurotunnel в рамках соглашения по урегулированию судебного разбирательства, касающегося предоставления дополнительных паромных услуг в случае реализации сценария Brexit без сделки.

По словам главы Управления национальной статистики Гарета Дэвиса, «во время подготовки к выходу из ЕС правительственные ведомства рассматривали несколько возможных сценариев». Отчет ONS выявил «определенные недостатки» в контроле за расходованием этих средств.



Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца 2020 года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы.