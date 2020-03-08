• В начале уходящей недели курс евро к доллару обновил максимум за год, поднявшись до отметки 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Это произошло на фоне ослабления доллара против основных мировых валют из-за ожиданий смягчения процентной политики Федеральной резервной системы США. Ожидания реализовались уже во вторник, когда Федрезерв на экстренном заседании понизил базовую ставку из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, которое создает дополнительные риски для экономической активности. В четверг евро вернулся к отметке 75 рублей и даже смог ее преодолеть, в пятницу же сначала превысил 76, а затем и 77 рублей впервые с января 2019 года, а курс доллара поднялся выше 68 рублей.

• Коронавирус остается самой обсуждаемой в России и в мире темой. Из-за него Организация экономического сотрудничества и развития снизила прогноз по росту мировой экономики в 2020 году, а Всемирный банк принял решение выделить 12 млрд долларов неотложной помощи. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что реальные последствия коронавируса для мировой экономики можно будет оценить только через один-два месяца. А первый зампред ЦБ Ксения Юдаева назвала прямое влияние вируса на российскую экономику минимальным. Также на этой неделе системы денежных переводов Western Union и «Золотая корона» предупредили о сложностях с получением переводов в Китае, так как из-за вспышки коронавируса местные банки закрывают свои отделения. Ну и настоящей неожиданностью стала новость об отмене из-за вируса Петербургского международного экономического форума.

• Не обошел стороной тему коронавируса и Сбербанк. Специалисты кредитной организации разработали математическую модель распространения вируса в России и в мире. И, по их данным, ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран. Со Сбербанком и его главой Германом Грефом связано еще несколько запомнившихся новостей уходящей недели. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Греф рассказал главе государства о совместном проекте с мэрией Москвы по выдаче охотничьих билетов. Позже глава банка заявил, что все люди должны владеть технологией искусственного интеллекта, а также назвал в числе профессий будущего такие специальности, как инженер-робототехник, проектировщик нейроинтерфейсов и проектировщик медицинских роботов. При этом, по мнению Грефа, высшее образование в России находится на «очень низком уровне» из-за неэффективности системы управления. Между тем сам Сбербанк опустился на вторую строчку списка сильнейших банковских брендов мира по версии Brand Finance, пропустив вперед индонезийский BCA.

• Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии. «В последние дни я не появлялся на публике, что вызвало некоторые вопросы и спекуляции, особенно в свете того, что идет судебный процесс», — заявил бизнесмен, говоря о процессе, который ведет суд Лондона по претензиям налоговых органов США. После заявления Тинькова расписки TCS Group рухнули более чем на 25%. О том, что налоговая служба США инициировала судебные слушания с участием Тинькова, стало известно на прошлой неделе. Власти США обвинили его в сокрытии активов на 1 млрд долларов. Согласно данным СМИ, по итогам слушаний, состоявшихся 27 февраля, Тиньков выплатил залог в размере 20 млн фунтов стерлингов, чтобы находиться на свободе во время рассмотрения дела в суде. На время разбирательства бизнесмен останется в Лондоне, следующее слушание по делу пройдет 27 апреля. Бизнесмен, который до 2013 года был гражданином США, участвует в слушаниях в качестве частного лица. Условия залога подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии.

• Не теряет актуальности и тема стагнации реальных доходов простых россиян. В интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент признал, что граждане не могут «ждать годами» решения этого вопроса. «Мы должны что-то сделать, правительство должно что-то сделать <...> способов много», — подчеркнул он. В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников заявил, что реализация индивидуальных программ социально-экономического развития в десяти наиболее отстающих регионах России позволит увеличить там доходы граждан за пять лет примерно на 30%. Тем временем число владельцев личных состояний размером 30 млн долларов и более, по данным Knight Frank, в 2019 году выросло в России на 6%, а к 2024 году увеличится еще на 23%. Правда, прогнозы в отчете готовились еще до вспышки коронавируса.

