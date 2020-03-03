Следующее слушание по инициированному Налоговой службой США делу в отношении российского бизнесмена Олега Тинькова пройдет в суде Лондона 27 апреля. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель Вестминстерского магистратского суда, в котором рассматривается данное дело.

«Тиньков в настоящий момент отпущен под залог. Следующее слушание по его делу намечено на 27 апреля», — сказали в суде.



Ранее британская газета Sunday Express написала о том, что по итогам слушаний, состоявшихся 27 февраля, Тиньков выплатил залог в размере 20 млн фунтов стерлингов (36 млн долларов), для того чтобы находиться на свободе во время рассмотрения в суде Лондона дела о налоговых претензиях со стороны США. Оно касается урегулирования возможных налоговых претензий. Бизнесмен, который до 2013 года был гражданином США, участвует в слушаниях в качестве частного лица.

СМИ: Тиньков выплатил 20 млн фунтов стерлингов залога по спору с налоговой США Даже после выплаты залога бизнесмен будет находиться под наблюдением.

Как говорилось в статье, бизнесмен обязался не покидать с 19:00 до 7:00 свою квартиру в лондонском районе Кенсингтон и сдал паспорта в полицию, где должен отмечаться трижды в неделю.

Представители Тинькова в ответ на запрос ТАСС от комментариев воздержались. Но TCS Group (головная компания Тинькофф Банка) подтвердила 2 марта в материалах, распространенных на Лондонской фондовой бирже, что бизнесмен на время судебного разбирательства останется в британской столице.

В сообщении указано, что эта ситуация не влияет на работу совета директоров TCS Group и правления Тинькофф Банка. «Господин Тиньков не является членом ни одного из этих советов. Все текущие операционные решения принимаются на уровне правления банка и других операционных компаний группы», — отмечается в материалах.

В пресс-службе Тинькофф Банка ТАСС проинформировали, что группа самостоятельно сообщила об участии Тинькова в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, для соблюдения всех юридических норм, имеющих отношение к публичной компании с листингом в Лондоне и Москве.

