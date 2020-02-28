Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова. Об этом говорится в сообщении TCS Group (головная компания Тинькофф Банка), передает ТАСС .

Слушания проходят в Лондоне в феврале — апреле 2020 года, указывает информагентство.



Дело касается урегулирования возможных налоговых претензий. При этом бизнесмен уверен, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки, отметили в компании.

Как отмечается в комментарии TCS Group, который приводит RNS , инициированные Налоговой службой США слушания, в которых принимает участие основатель TCS Group Олег Тиньков, не окажут влияния на компании группы.

«TCSGH проинформирована о том, что основатель и акционер TCSGH в настоящий момент принимает участие в слушаниях, инициированных Налоговой службой США. Слушания проходят в январе — апреле 2020 года... Олег Тиньков принимает участие в слушаниях как частное лицо, эта ситуация не может влиять на компании группы «Тинькофф»: Тинькофф Банк, «Тинькофф Страхование» и «Тинькофф Мобайл», — говорится в сообщении.

В TCS Group подчеркнули, что Олег Тиньков не является гражданином США с 2013 года.



РБК в тематическом материале приводит отрывок из книги Тинькова «Я такой как все», изданной в 2010 году. В ней бизнесмен вспоминает, что в общей сложности прожил в США (в промежутке между 1993 и 2006 годами) шесть лет. Он даже пытался заняться там бизнесом, поставляя на американский рынок пиломатериалы из России, однако в итоге был вынужден выйти из дела, зафиксировав убыток.

«В итоге они [оптовики] предложили купить лес, по сути, по цене моей себестоимости. Они примерно высчитали мою себестоимость и стали предлагать 200 долларов за кубометр. А у меня в порту скопилось 50 контейнеров. В какой-то момент я осознал, что плата за хранение контейнеров в порту составляет сумму, которую они мне предлагают. В итоге удалось продать около десяти контейнеров, а штук 40 я просто бросил. Проще было их совсем не забирать, чем оплачивать хранение, разгрузку-погрузку, склад. Я зафиксировал убыток <...> История с лесом — самая большая моя неудача <...> я потерял полтора-два миллиона долларов. Делать бизнес в Америке оказалось сложно», — описывал итог своей работы в США Тиньков.

