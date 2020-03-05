Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомились в РБК . Ранее о том, что Олег Тиньков является гражданином Кипра, не сообщалось.

В судебных материалах сказано, что кипрское удостоверение личности (Cypriot ID Card, выдается гражданам Кипра) было удержано полицией, а российский паспорт должен был быть сдан до 16:00 понедельника, 2 марта. Суд также изъял у Тинькова документ, подтверждающий резидентство Италии (Italian resident card). Представитель суда подтвердил это РБК.

Представитель Олега Тинькова отказался от комментариев.

Претензии Тинькову предъявила Налоговая служба США. Об этом 27 февраля сообщила сама TCS Group в раскрытии информации на Лондонской бирже, где торгуются бумаги компании. Она не разъяснила сути претензий, сообщив лишь, что «дело касается разрешения потенциальных налоговых вопросов». Слушания будут идти в Лондоне с февраля по апрель 2020 года, Тиньков их посещает, говорилось в сообщении. «Ситуация не влияет на операционные компании группы «Тинькофф», — отмечала TCS.

Позднее британская газета Daily Express сообщила, что американские власти выдали предварительный ордер на арест Тинькова и 28 февраля он предстал перед Вестминстерским магистратским судом. США обвиняют Тинькова в поддельном налоговом вычете и неполном декларировании доходов за 2013 год. По информации издания, Тиньков остался на свободе, выплатив залог в размере 20 млн фунтов. Бизнесмен находится под электронным контролем и ограничен в передвижениях: он не должен покидать квартиру рядом с Холланд-парком в Кенсингтоне с 19:00 до 7:00. Он также не может посещать аэропорты и не должен выезжать за пределы кольцевой автодороги М25. Ему следует сдать паспорта и трижды в неделю отмечаться в полиции, писала Daily Express. Эти детали подтверждаются материалами дела и комментарием суда.

TCS Group также частично подтвердила эту информацию, отметив, что Тиньков будет в Лондоне на время судебных разбирательств, так как внес залог после выдачи ордера на его задержание (сумму залога холдинг не уточнил).

СМИ: Тиньков выплатил 20 млн фунтов стерлингов залога по спору с налоговой США Даже после выплаты залога бизнесмен будет находиться под наблюдением.

В материалах суда, с которыми ознакомились в РБК, говорится, что американские власти заинтересовал период с 28 октября 2013 года по 26 сентября 2019-го. Тогда Тиньков, как указано в документе, «нечестно и намереваясь тем самым получить выгоду для себя или другого лица» сделал и подписал «поддельную налоговую декларацию», заявление и документ, которые «занизили его доход и состояние в 2013 году» перед Налоговой службой США. Представитель суда это подтвердил.

Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году, заявили ранее в TCS. Налоговая служба США указала Тинькова в сообщении о лицах, отказавшихся от гражданства США, только в октябре 2017 года.

В судебных документах есть указание на второй раздел британского закона о мошенничестве 2006 года (Fraud Act 2006), предусматривающий мошеннические действия с помощью недостоверного документа, а также на статью 74 британского закона об экстрадиции 2003 года, описывающую основания для выдачи лиц, задержанных по ордеру. В суде это подтвердили.

Олег Тиньков был выпущен под залог до 27 апреля 2020 года — в этот день Вестминстерский магистратский суд в 10:00 проведет следующее заседание по делу.

Рассмотрение претензий налоговиков США к Тинькову намечено судом Лондона на 27 апреля Олег Тиньков в настоящий момент отпущен под залог.

«Условия залога подразумевают предоставление обеспечения в размере 20 миллионов фунтов стерлингов, передачу идентификационных карт и паспорта», — сообщил РБК представитель Вестминстерского магистратского суда. Он уточнил, что Тиньков обязан проживать в квартире в Лондоне, не подавать заявления на какие-либо международные проездные документы, отчитываться в полицейском участке с 14:00 до 17:00 по понедельникам, средам и пятницам.

Комендантский час с 19:00 до 7:00 подразумевает ношение электронного маячка, сказал представитель суда. В Британии действуют два типа электронного мониторинга: в первом случае устройство проверяет, находится ли человек в том месте, где должен находиться во время комендантского часа, во втором — собирает информацию о местах, которые он посещает. Обычно маячок крепится к лодыжке.

«По сути, сейчас английский суд решает, подпадают ли те деяния, в совершении которых Тинькова обвиняют в США, под понятие extradition offence по законодательству Великобритании, — рассуждает партнер FTL Advisers Дарья Невская. — Чтобы экстрадировать человека из Великобритании в страну второй категории (США), нужно, чтобы данное лицо совершило умышленное действие на территории страны второй категории, это действие признавалось преступлением на территории обеих стран, а на территории Великобритании наказание за него подразумевало бы лишение свободы на срок от 12 месяцев».

Указание на закон Великобритании о мошенничестве приведено в документах суда, так как предоставление заведомо ложных сведений считается по законодательству Великобритании мошенничеством, обращает внимание Невская. «Соответственно, предоставление заведомо ложной информации и документов Налоговой службе США подпадает под определение мошенничества по законодательству Великобритании», — делает вывод она.

То, что речь в обвинениях может идти о предоставлении недостоверных данных в налоговой декларации, допускает и руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев. «При этом определить по [фигурирующей в документах] фразе, насколько существенны обвинения, сложно. С точки зрения оценки капитала может возникнуть интересный момент, если, допустим, налоговый орган США и налогоплательщик расходятся в оценке его состояния. Прирост активов в США может облагаться налогами», — замечает юрист.



Претензии к Тинькову могут быть связаны с exit tax (налог на экспатриацию) или с выявлением недостоверных сведений в налоговых декларациях, предполагает Невская: «Exit tax применяется для тех лиц, у которых, в частности, размер общего личного состояния на дату выхода из гражданства США или прекращения американской налоговой резидентности составляет более 2 миллионов долларов. Тиньков должен был подать налоговые декларации и подтвердить должное выполнение всех налоговых обязанностей за период последних пяти лет до даты выхода из гражданства. Возможно, вопросы возникли применительно к содержанию данных деклараций».