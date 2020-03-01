Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил 20 млн фунтов стерлингов в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.



По данным издания, это одна из самых крупных сумм, уплаченных в качестве залога. Указывается, что до следующего судебного заседания в суде Вестминстера Тиньков будет находиться под постоянным наблюдением, а с 19:00 до 7:00 не должен покидать апартаменты в лондонском районе Кенсингтон. Он также должен сдать все свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю.

В своем материале Express пишет, что Тиньков «оспаривает экстрадицию в США»; официально о требованиях американской стороны пока не сообщалось.

О претензиях к Тинькову со стороны налоговой службы США стало известно 28 февраля из сообщения TCS Group Holding PLC — головной компании Тинькофф Банка. В компании утверждают, что речь идет о неких налоговых спорах и что Тиньков участвует в судебных заседаниях как частное лицо, что ситуация не затрагивает ни одну из операционных компаний группы. По данным TCS, слушания будут проходить с февраля по апрель. В Тинькофф Банке ранее говорили, что компания сама сообщила об участии Тинькова в судебных слушаниях, чтобы соблюсти нормы, предъявляемые к публичной компании (ее акции торгуются как в Москве, так и в Лондоне).

Daily Express пишет, что Тиньков, у которого несколько лет назад был американский паспорт, уплатил неправильную сумму налогов, а в 2013 году сообщил недостоверные данные о своем доходе американским властям.

О том, что Тиньков перестал быть гражданином США, говорится в сообщении американской налоговой службы за октябрь 2017 года. Согласно этому сообщению, в список включаются лица, о потере гражданства которыми стало известно в течение квартала, заканчивающегося 31 марта того же года.

