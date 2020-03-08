Банк «Глобус» ввел «ВИП-вклад». Его минимальная сумма — 10 млн рублей. Срок — 366 дней. Доходность составит 6,5% годовых. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока действия вклада, за исключением 60 дней до даты его окончания.

Минимальная сумма допвзноса — 1 млн рублей.

Возможны расходные операции до суммы неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Выплата процентов осуществляется ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты.