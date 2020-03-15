«Билайн» первым из российских операторов связи запустил возможность пополнения баланса с помощью QR-кода в терминалах оплаты. Оплата по QR-коду осуществляется через систему быстрых платежей (СБП) Банка России. Банк «Открытие» выступил эквайером нового платежного сервиса «Билайн», сообщает пресс-служба оператора.

«Для пополнения баланса мобильного счета посетителям собственной розницы «Билайн» достаточно ввести номер телефона и сумму на экране терминала оплаты. Система автоматически сформирует QR-код для сканирования в мобильном приложении банка — участника системы быстрых платежей. Пополнение счета произойдет мгновенно после нажатия кнопки «Оплатить», — говорится в релизе.



В настоящий момент оплата по QR-коду действует в более чем 1,5 тыс. магазинов розничной сети «Билайн».



В планах оператора — предоставить такую возможность в мобильной и веб-версии приложения «Мой Билайн», а также пользователям «Билайн ТВ» и других digital-сервисов компании.