Законопроект о страховых детективах планируется внести в Госдуму в 2020 году. По информации Всероссийского союза страховщиков, в прошлом году страховые компании заявили 12 250 страховых событий с признаками мошенничества, уголовные дела были возбуждены только в 19% случаев и лишь 1% из них были раскрыты. Страховщики считают, что изменить ситуацию может появление института страховых детективов.

«Чтобы создать систему страховых детективов, потребуются законодательные изменения, которые позволят наделить их правом проведения оперативно-разыскных мероприятий», — говорит президент ВСС Игорь Юргенс.

По словам члена комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, количество уголовных дел по страховому мошенничеству растет. При этом около 90% обращений связаны с ОСАГО, эта сфера больше всего привлекает мошенников. «У правоохранительных органов зачастую не хватает компетентности, чтобы разобраться в сложных страховых ситуациях. Страховщики уже достаточно давно говорят о необходимости создания службы страховых детективов с правом проведения расследования в структурах службы безопасности страховых компаний. Однако в соответствии с действующим законодательством в области частной детективной деятельности в рамках страховой компании не представляется возможным создание служб страховых детективов», — отметил он.

Анатолий Выборный добавил, что детектив — это индивидуальный предприниматель и поэтому не может быть работником страховой компании. В случае если он будет принят на работу в страховую компанию, то не будет обладать правами детектива. Поэтому страховая компания может использовать детектива только на основании гражданско-правового договора оказания детективных услуг.

Для изменения ситуации готовятся коррективы в действующий закон, регулирующий частную детективную деятельность, который был принят еще в 1992 году. Анатолий Выборный сообщил, что одна из инициатив законопроекта — наделить частных детективов дополнительными правами по ведению детективного расследования.

Кроме того, предлагается расширить перечень детективных услуг, включив в него «сбор сведений по установлению факта и причин наступления страхового случая».

Напомним, по информации ВСС, судебные издержки страховщиков в результате мошеннических действий в 2019 году составили 20 млрд рублей. В регионах РФ созданы 64 рабочие группы по противодействия страховому мошенничеству.