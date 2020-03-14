Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка ВТБ, требующего взыскать более 13,6 млрд рублей с АО «Открытие Холдинг», бывшего основного владельца банка «ФК Открытие», следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 13 марта, его основания в карточке дела на данный момент не уточняются, к производству иск пока не принят.

«Открытие Холдинг» 20 февраля подал в суд заявление о своем банкротстве, оно пока оставлено без движения. В тот же день с аналогичным заявлением — о банкротстве «Открытие Холдинга» — в суд обратился его главный кредитор — Банк непрофильных активов (БНА), созданный на базе «Траста».

«Открытие Холдинг» подал в арбитраж заявление о банкротстве Ранее на Федресурсе появилось сообщения о том, что холдинг намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом.

«Траст» ранее сообщал о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании «Открытие Холдинга» банкротом. Размер задолженности холдинга перед БНА составляет порядка 450 млрд рублей. Сумма сформирована из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком «ФК Открытие», Рост-Банком, и облигаций «Открытие Холдинга» на балансе БНА.

По сообщению БНА, банк — основной кредитор АО «Открытие Холдинг». В сообщении банка также отмечалось, что его задачей «является поиск и реализация источников погашения долга».

«Открытие Холдинг» в публикации на Федресурсе о намерении подать в суд заявление о банкротстве своими кредиторами ранее назвал банки «Траст» и ВТБ, ООО «РКТ», ООО «Пауэр Ресорсес», АО «Открытые инвестиции», ООО «Пенсионный капиталъ», ООО «Кама картон».