«Тинькофф» запустил собственную онлайн-платформу для технического обслуживания и ремонта автомобилей с сервисной поддержкой и кешбэком до 15% за оплату услуг, сообщает пресс-служба экосистемы.



«С помощью «Тинькофф Ремонт» автовладельцы смогут записаться для ремонта и техобслуживания автомобиля в проверенные и надежные автосервисы по всей России. Все станции — партнеры «Тинькофф Страхования», которые уже осуществляли ремонт машин для клиентов «Тинькофф» в рамках страховых случаев», — говорится в релизе.

Сейчас к сервису подключено уже более 10 станций технического обслуживания в Москве. До конца года список будет расширен до более чем 100 СТО по всей России, обещают в компании.

«Тинькофф Ремонт» — это первая банковская онлайн-платформа для ремонта автомобилей в партнерских автоцентрах с кешбэком. Сервис позволяет записаться на ремонт прямо на сайте Tinkoff.ru, а также не взимает с клиентов комиссий. В ходе ремонта клиентам предоставляется сервисная поддержка: консультации, проверка сметы и качества работ.

Чтобы записаться на ремонт, на сайте Tinkoff.ru в разделе «Тинькофф Ремонт» (вкладка «Тинькофф Страхование») нужно выбрать станцию технического обслуживания и заполнить анкету: указать модель автомобиля и список работ — плановое ТО, замену тормозных колодок или масла, сход-развал, комплексную диагностику и пр. Все автосервисы можно отсортировать по ближайшей станции метро (или посмотреть на карте), выбрать официального дилера или сертифицированный сервис, указать желаемые дату и время, VIN автомобиля и свои контакты. Направление на ремонт придет на электронную почту автовладельца.