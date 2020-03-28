Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 марта 2020 года снизилась до 8,69% годовых с 8,79% в январе и обновила исторический минимум, следует из статистики Банка России.

В документе указано, что за январь – февраль 2020 года было выдано 186 248 ипотечных кредитов на общую сумму 456,42 млрд рублей (на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Совокупный ипотечный портфель банков России в январе 2020 года достиг 7,651 трлн рублей, увеличившись по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 15,4%.

Объем просроченной задолженности с начала года составил 73,96 млрд рублей.