Компания «Газпромбанк Лизинг» из группы Газпромбанка закрыла сделку по приобретению у польского Getin Holding лизинговой компании CARCADE, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на представителя покупателя. По его словам, «Газпромбанк Лизинг» стал владельцем 68% уставного капитала CARCADE, а остальные 32% перешли к еще одной «дочке» ГПБ — компании «Новые финансовые технологии» («Новфинтех»).

«Сумма сделки составляет 2,9 миллиарда рублей», — указал источник издания. В течение 2020 года «Газпромбанк Лизинг» проведет детальный анализ всех бизнес-процессов CARCADE, по результатам которого в 2021 году будет разработана единая бизнес-стратегия развития, отметили в группе ГПБ.

Getin Holding 29 ноября прошлого года заключил условное соглашение о продаже 100% капитала CARCADE. В числе условий передачи пакета новому владельцу, в частности, значились согласие уполномоченного антимонопольного ведомства РФ и продажа лизинговой компанией холдингу своей доли в белорусском Идея Банке в размере 22,059%. Кроме того, Getin Holding перед продажей российского актива расторг договор залога с Getin Noble Bank (входит в польский холдинг) на 49-процентную долю в капитале CARCADE, уточняет «Коммерсант».

Getin Holding сообщил о согласии антимонопольщиков РФ на его сделку по продаже CARCADE Польский Getin Holding получил информацию о согласии российских антимонопольщиков на его сделку по продаже лизинговой компании CARCADE (ООО «Каркаде») «Газпромбанк Лизингу» и компании «Новфинтех». Об этом в конце февраля холдинг уведомил на своем сайте, уточнив, что согласие уполномоченного антимонопольного ведомства РФ является одним из условий смены собственника CARCADE.

Как следует из информации на сайте Getin Holding, заключить твердое соглашение о продаже CARCADE планировалось до 27 марта этого года. Стоимость сделки должна была составить 2,96 млрд рублей. В числе дополнительных финансовых условий предварительного соглашения указывалась выплата лизинговой компанией CARCADE холдингу дивидендов за III квартал 2019 года в размере 161,182 млн рублей.



Согласно рэнкингу «Эксперт РА» по итогам 2019 года, группа «Газпромбанк Лизинг» находится на пятом месте среди лизингодателей РФ по размеру лизингового портфеля (241,8 млрд рублей), CARCADE — на 18-м (29,5 млрд). В рэнкинге лизинговых компаний по объему нового бизнеса в сегменте легкового автотранспорта CARCADE находится по итогам 2019 года на пятом месте (20,3 млрд рублей), группа «Газпромбанк Лизинг», в которую входит специализирующаяся на автолизинге компания «Газпромбанк Автолизинг», — на 11-м (5,2 млрд).

Позже в понедельник, 30 марта, «Газпромбанк Лизинг» распространил официальное сообщение с подтверждающей информацией о покупке CARCADE.

«Произошедшая смена собственника CARCADE не отразится на текущей деятельности и процессах взаимодействия компании с клиентами», — отмечается в релизе.

«Главной целью приобретения компании CARCADE является развитие автомобильного направления группы Газпромбанка. Положительная синергия двух компаний — CARCADE и «Газпромбанк Автолизинга» — позволит усилить влияние на рынке за счет большего проникновения лизинговых услуг в розничном бизнесе, — комментирует генеральный директор «Газпромбанк Лизинга» Максим Агаджанов. — Текущий уровень проникновения лизинга на авторынке, а также сохраняющаяся положительная динамика автолизинга позволяют говорить о достаточном объеме сделок для обеих компаний в ближайшем будущем. Консолидированный портфель розничных лизинговых компаний, входящих теперь в группу Газпромбанка, по итогам 2020 года превысит 50 миллиардов рублей. В 2021 году мы планируем войти в топ-тройку лизинговых компаний в сегменте автолизинга».

