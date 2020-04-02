Количество запросов банков в Объединенное кредитное бюро (ОКБ) на получение кредитных историй граждан стало резко сокращаться с начала всеобщей самоизоляции. Так, с 30 марта по 1 апреля их оказалось примерно на 43% меньше, чем в среднем в аналогичные дни недели марта, сообщает бюро.



Количество запросов сократилось у всех банков, но онлайн-банки, выдающие кредиты преимущественно вне офиса, оказались значительно более подготовленными к новым реалиям. Запросы на получение кредитных историй от них сократились лишь на 20%, тогда как от крупных офлайн-банков, кредитующих по большей части в офисах, — на 50%. Запросы от небольших по размеру активов банков сократились на 66%. Примерно на 45% сократились запросы от банков, занимающихся автокредитованием, и на 50% — от банков, специализирующихся на POS-кредитовании (выдаче кредитов в торговых точках на конкретные покупки).

Запросы банков на получение кредитной истории могли сократиться по трем причинам, считает генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

«Во-первых, граждане оказались на самоизоляции, а торговые центры закрылись. Соответственно, совершать крупные покупки стало затруднительно. Во-вторых, на фоне сокращений рабочих мест стабильность доходов потенциальных заемщиков оказалась для банков под вопросом, поэтому кредитные организации ужесточили свои кредитные политики и, вероятно, сократили рекламные кампании, сосредоточившись на зарплатных клиентах. Наконец, часть заемщиков, действуя сознательно и предусмотрительно, сама решила не брать на себя новые кредитные обязательства, пока у них не появится уверенность в стабильности своих доходов. Мы ожидаем, что после окончания карантина ситуация начнет постепенно стабилизироваться, но события сегодняшних дней, возможно, дадут самый мощный за всю историю толчок для активного развития банковским сектором своих цифровых каналов обслуживания», — пояснил эксперт.