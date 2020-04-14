Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило московскому Коммерческому Индо Банку кредитный рейтинг «A(RU)», прогноз — «стабильный».



«Кредитный рейтинг обусловлен его умеренной оценкой собственной кредитоспособности (ОСК) и высокой вероятностью внешней поддержки со стороны его материнских компаний, которые имеют сильный уровень кредитоспособности. ОСК банка определяется его сильной достаточностью капитала, адекватным профилем риска, сильной ликвидностью и удовлетворительной позицией по фондированию, а также удовлетворительной оценкой бизнес-профиля», — говорится в релизе агентства.



Как напоминает агентство, банк на 60% принадлежит Государственному банку Индии и на 40% — Канара Банку, которые находятся под государственным контролем Республики Индии. Государственный банк Индии является крупнейшим банком Индии по размеру активов, тогда как Канара Банк занимает седьмое место.

По мнению АКРА, в случае необходимости как Государственный банк Индии, так и Канара Банк смогут предоставить банку долгосрочное и краткосрочное финансирование в достаточном объеме, а также осуществлять увеличение капитала. «Итоговая оценка странового риска юрисдикции присутствия иностранных поддерживающих организаций (Республика Индия) равна страновому риску России. Оценка кредитоспособности обеих поддерживающих организаций оценивается как сильная», — отмечают аналитики.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.



К позитивному рейтинговому действию могут привести улучшение финансового положения поддерживающих организаций и значительное повышение уровня диверсификации источников фондирования.

Негативно на рейтинге могут сказаться снижение заинтересованности поддерживающих организаций в развитии бизнеса в России; существенное ухудшение финансового положения поддерживающих организаций и операционной среды; ухудшение позиции банка по ликвидности; быстрый рост доли ссудной задолженности в портфеле при одновременном ухудшении ее качества.