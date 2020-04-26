Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» и сервис для защищенных сделок SafeCrow запустили услугу «Безопасная сделка». Сервис поможет снизить риски при заключении сделок с новыми подрядчиками и заказчиками, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Для подключения услуги достаточно выбрать опцию «Безопасная сделка» в разделе «Платежи и счета». Сервис автоматически сгенерирует договор условного депонирования, превращая контракт в трехсторонний, где SafeCrow становится гарантом сделки.

Полная сумма контракта поступит на номинальный счет. Исполнитель получит гонорар только после того, как заказчик подтвердит сервису, что работа выполнена в полном объеме. В противном случае деньги вернутся на счет заказчика. Сервис «Безопасная сделка» гарантирует заказчику возврат средств в случае невыполнения обязательств исполнителем и защищает исполнителя от мошенничества со стороны заказчика.

«Самыми распространенными делами, которые рассматривают арбитражные суды, являются споры о неисполнении обязательств по договору — это 85% от всех дел по гражданско-правовым отношениям. Поэтому мы решили обезопасить заказчиков и исполнителей уже на этапе заключения сделки. Идею сервиса позаимствовали из сферы недвижимости: при покупке квартиры люди зачисляют деньги на эскроу-счет, а застройщик забирает их только после сдачи объекта. С новым сервисом исполнитель может быть уверен, что оплата внесена в полном объеме, а заказчик понимает, что его деньги в безопасности. Если возникнут проблемы, их поможет решить независимая третья сторона — арбитраж SafeCrow», — объяснила менеджер по продукту в банке для предпринимателей «Точка» Мария Захарова.