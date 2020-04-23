Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Кетовского Коммерческого Банка на уровне «ruВ-» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватными достаточностью капитала, рентабельностью, ликвидной позицией, низким качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в релизе агентства .

Агентство отмечает слабую диверсификацию банка по направлениям деятельности (он специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании малого и среднего бизнеса) и повышенную концентрацию клиентской базы в домашнем регионе (Курганской области), что рассматривается в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль ввиду низкого уровня экономического здоровья региона.

По состоянию на начало марта нормативы достаточности капитала банка находятся на адекватном уровне, однако отмечается невысокая абсолютная величина собственных средств (478 млн рублей), а также два прецедента продажи банку своих долей его собственниками на протяжении 2018—2020 годов. Показатели рентабельности бизнеса рассматриваются как адекватные. «В то же время, по нашему мнению, в среднесрочной перспективе смена фазы экономического цикла в условиях специализации банка на кредитовании МСБ может затруднить поддержание показателей рентабельности на уровне 2019 года на фоне роста стоимости риска, а также оказывать давление на капитальную позицию (в том числе по причине невысокой абсолютной величины капитала банка)», — предупреждают аналитики.

Качество активов рассматривается как низкое, в том числе отмечается, что порядка трети ссудного портфеля по юрлицам и индивидуальным предпринимателям приходится на сферы строительства и операций с недвижимостью, которые характеризуются более высоким уровнем дефолтности. Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как адекватный.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности при низкой концентрации пассивов на крупных кредиторах.



В числе прочего в релизе отмечается, что, по мнению агентства, географическая концентрация бизнеса на регионе со слабым экономическим и инвестиционным потенциалом на фоне смены фазы экономического цикла с высокой вероятностью не позволит банку существенно усилить конкурентные позиции в среднесрочной перспективе.

