Доступность финансирования в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) выросла по итогам I квартала 2020 года, пишет РБК . Это следует из расчета индекса RSBI в ежеквартальном исследовании Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research. В течение всех трех месяцев уровень показателя превышал 50 пунктов, а удовлетворенный спрос малых и средних предприятий на кредиты в среднем на 8 п. п. превышал количество отказов. В январе индекс доступности финансирования составлял 54,1 пункта, в феврале — 53,6, а в марте вырос до 54,3 пункта. Наибольший вклад в снижение активности МСБ внесло падение продаж ниже 40 пунктов в среднем и малом бизнесе и ниже 30 пунктов в микробизнесе.

В марте деловая активность в сегменте МСБ снизилась до 45 пунктов против 49,6 пункта в феврале. Снижение активности началось после незначительного оживления в январе, когда индекс достиг 51,4 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже — снижение.

В январе рост выручки отмечали 22% участников опроса, в феврале — уже 14%, а свыше половины компаний (54%) сообщили о сокращении выручки. Лишь у 7% участников опроса в марте выросла выручка, у половины (52%) — упала. Рост выручки в ближайшие три месяца прогнозируют 19% опрошенных, 51% ожидают спад.

Исследование «Тинькофф»: обороты МСБ снизились за время самоизоляции на 21% Самое сильное падение было зафиксировано на первой неделе — на 28%.

Пик сокращений в МСБ в I квартале пришелся на февраль, когда доля компаний, снижавших численность персонала, выросла до 23%. В марте она, наоборот, упала до 15%. Втрое сократилась доля компаний, увеличивших штат: в январе таких фирм было 16%, в феврале — 10%, в марте — 6%. Доля компаний, которые планируют нанять новых сотрудников, упала с 22% в январе до 9% в марте.

По словам экспертов, сокращения начались уже в феврале, до карантина, потому что традиционно в начале года многие компании обновляют штат, так как после праздников многие решают сменить место работы. В 2020 году МСБ сократится минимум на 30—50%, что напрямую отразится на сокращении работников. Выручка у многих компаний упала на 50—90%, поэтому они не смогут сохранить свои кадры, пояснили эксперты.