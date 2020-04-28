Совокупный объем средств, который будет направлен на выкуп квартир в целях поддержки строительной отрасли, составит 150 млрд рублей. Об этом сообщили в «ДОМ.РФ», уточнив, что компания привлечет 150 млрд рублей собственных средств, 50 млрд из которых будут обеспечены государственными гарантиями, предоставленными ей Министерством финансов в рамках исполнения поручения президента России.

Предполагается, что «ДОМ.РФ» сможет напрямую выкупать у застройщиков квартиры в домах, относящихся к стандартному жилью, с условием что дома должны быть введены в эксплуатацию до 30 июня 2021 года. По оценкам компании, может быть выкуплено до 3 млн квадратных метров.

«Меры поддержки будут носить федеральный масштаб, они коснутся строительных компаний, которые испытывают трудности, в разных субъектах Российской Федерации. Прежде всего выкуп квартир у застройщиков в текущих условиях станет дополнительной поддержкой тех игроков рынка, которые не могут обеспечить планируемые темпы реализации из-за сложившейся экономической ситуации, когда спрос может снизиться из-за пандемии коронавируса. Это не только позволит поддержать рынок, но и будет способствовать исполнению задач, предусмотренных национальным проектом «Жилье и городская среда». Поэтому «ДОМ.РФ» готов расширить объявленную президентом России программу еще на 100 миллиардов рублей. Мы направили в Минфин и Минстрой России проект постановления и надеемся, что предложения будут учтены», — рассказал генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.



Для реализации программы в ближайшее время будет создан закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости. Минимальная сумма сделки между фондом и застройщиком составит 100 млн рублей.