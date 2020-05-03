Больше половины россиян (57%) испытывают финансовые трудности, многих ситуация вынудила искать варианты подработки, выяснили аналитики «Авито.Работы». Хуже всего обстановка на юге, в Центральной России и на Северном Кавказе. Шестая часть населения страны уже подрабатывает (16%), еще 57% активно ищут варианты дополнительного заработка.

Результаты опроса показали, что 51% мужчин и 63% женщин испытывают финансовые трудности из-за пандемии. Около трети респондентов говорят, что их материальное положение не ухудшилось, причем мужчин среди них больше, чем женщин (30% против 25%).

В основном с финансовыми трудностями столкнулись люди молодого и среднего возраста. Меньше всего пострадали люди старше 55 лет — почти половина из них (48%) ответили, что не испытывают финансовых затруднений в связи с пандемией, что почти в два раза больше среднего показателя по всем возрастам (27%).

Среди городов больше всего пострадала столица — 65% опрошенных москвичей заявили о том, что испытывают финансовые трудности в связи с затянувшимся карантином, и это выше среднего по стране. В других городах-миллионниках, включая Санкт-Петербург, ситуация чуть более оптимистичная — затянуть пояса там пришлось 57% опрошенных. В Петербурге больше всего таких, кто отрицательно ответил на вопрос о финансовых трудностях — 35% ответов по сравнению с 27% в среднем по России.

Хуже всего сейчас приходится жителям Южного, Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов. В этих регионах о финансовых трудностях говорят двое из трех респондентов. Меньше всего карантин ударил по карманам жителей Сибирского, Дальневосточного (40%) и Уральского (43%) федеральных округов.

Аналитики отмечают, что финансовое положение ухудшилось в основном у тех, кто вынужденно оставил работу из-за пандемии. Среди людей, которых карантин временно лишил работы, 74% говорят о том, что им приходится тяжело в финансовом плане. Тем, кто перешел на «удаленку» или продолжает работать офлайн официально, тоже не удалось избежать трудностей (об этом заявили 44% и 43% респондентов соответственно).

В условиях карантина многие задумались о дополнительных источниках доходов. Всего 4% опрошенных заявили о том, что подработка им точно не нужна, 16% уже подрабатывает, еще 57% респондентов активно ищут источники дополнительного заработка. Чаще других подработку ищут те, кто полностью лишился основного источника заработка.