Ассоциация профессиональных страховых брокеров запустила сервис проверки посредников, которые обладают соответствующей лицензией регулятора и являются членами профессиональной СРО «АПСБ». Это обеспечит дополнительную защиту страхователей, сообщила председатель совета АПСБ Катерина Якунина.

Она пояснила, что для страховых брокеров законом предусмотрен ряд дополнительных требований, существенно повышающих их надежность. Так, страховой брокер обязан иметь лицензию, он поднадзорен Банку России, обязательно является членом АПСБ, которая также контролирует его деятельность. Страховые премии по заключенным брокером договорам зачисляются на специальный счет в течение трех дней. Кроме того, брокеры, принимающие средства от страхователей, обязаны иметь или банковскую гарантию, или оплаченные деньгами собственные средства на 3 млн рублей.

«Поэтому в том, что касается юрлица, называющегося страховым брокером, — убедиться в его надежности достаточно просто, достаточно проверить, есть ли у него брокерская лицензия. Мы разработали специальный бесплатный инструмент, чтобы упростить этот процесс. А вот при выборе страхового агента, который будет посредничать при заключении электронных договоров, гражданам и страхователям-юрлицам потребуется какими-то дополнительными способами проверять его надежность», — сказала Катерина Якунина.

Она подчеркнула, что обращение к брокеру, а не непосредственно к страховой компании, не увеличит расходов клиента на приобретение полиса, поскольку расходы на посредника в любом случае заложены в тарифную ставку страховой компании. «То есть цена полиса в любом случае будет одинаковой, а вот страховой брокер в борьбе за страхователя будет обеспечивать ему дополнительный сервис по сопровождению договора и при урегулировании возможных убытков», — сказала Катерина Якунина.

По мнению главы совета АПСБ, расширение полномочий страховых агентов при электронных продажах полисов потребует от страхового сообщества выработки и принятия решений об инструментах проверки надежности страхового посредника, которые были бы доступны и удобны гражданам и страхователям-юрлицам.