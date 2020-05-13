Тверской районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего вице-президента Фондсервисбанка (теперь Роскосмосбанк) Петра Ладонщикова и экс-главы кредитной организации Александра Воловника, обвиняемых в растрате и организации преступного сообщества, сообщили РАПСИ в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Ладонщиков и Воловник обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), частью 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

По версии следствия, фигуранты причастны к растрате денежных средств на сумму свыше 6 млрд рублей, размещенных в вышеупомянутом банке госкорпорацией «Роскосмос». Следователи считают, что Воловник и Ладонщиков выдавали фирмам заведомо невозвратные кредиты, а деньги выводились за рубеж. Свою вину в инкриминируемых деяниях они не признают.

Также перед судом предстанут бывший начальник кредитного управления банка Елена Виноградова, экс-начальник департамента защиты ресурсов Сергей Меняйлов, экс-начальник отдела данного департамента Александр Никонов, а также другие предположительные соучастники преступления.

Арбитражный суд города Москвы в декабре 2017 года признал Воловника банкротом и ввел процедуру реализации имущества должника.