Фонды развивающихся рынков (emerging markets) за неделю потеряли почти 4,5 млрд долларов, редким исключением стали российские фонды, которые привлекают инвесторов сильными фундаментальными показателями локального рынка. Об этом пишет «Коммерсант» . Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) говорят об усилении ухода международных инвесторов из активов развивающихся стран. Отток средств из фондов данной категории продолжается 17-ю неделю подряд, за это время инвесторы забрали более 50 млрд долларов.

По данным EPFR, за отчетную неделю инвесторы вложили в российский фондовый рынок 56 млн долларов, что в восемь раз больше притока на предшествующей неделе. Такого скромного результата хватило, чтобы вывести российский фондовый рынок в число лидеров по привлечению инвестиций среди стран БРИК.

По мнению экспертов, основными драйверами роста спроса на рублевые активы стали значительное улучшение ситуации с пандемией в России, снятие ограничений и возвращение к работе всех предприятий. Добавляют привлекательности вложениям в рублевые активы возвращение цен на нефть к 40 долларам за баррель и высокая дивидендная доходность российского рынка, которая по индексу Московской биржи составляет около 8%.

Растет спрос у международных инвесторов и на активы развитых стран (developed markets). По данным EPFP, на минувшей неделе в фонды поступило более 16 млрд долларов. Наиболее активно инвесторы наращивали вложения в американские фонды — 11,5 млрд долларов, почти вдвое больше, чем неделей ранее. В европейские фонды приток усилился почти в четыре раза до 2,4 млрд долларов.