Россельхозбанк откроет собственную программу теоретического и практического обучения, которая позволит не только строить эффективный фермерский бизнес «с нуля», но и повысить квалификацию уже начавшим свое дело предпринимателям.



В качестве пилотных регионов выбраны Башкортостан, Ставропольский край, Московская и Новосибирская области. Обучение первой группы общей численностью 100 слушателей в пилотных регионах будет совершенно бесплатным, все расходы за организацию программ обучения и привлечение участников возьмет на себя банк. Набор в группы начнется в ближайшее время, а сами занятия — 1 сентября 2020 года.



Принять участие в образовательной программе приглашаются все желающие развить навыки ведения фермерского предпринимательства на селе и получить новые знания в отраслях сектора АПК: предприниматели без опыта ведения агробизнеса, начинающие фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, студенты агровузов и т. д.

«Учебный курс состоит из теоретической и практической частей общей продолжительностью обучения до двух календарных месяцев. Выпускники получат документы государственного образца по направлению сельского хозяйства, необходимые для получения грантовой поддержки», — говорится в релизе.

Теория включает в себя посещение занятий на базе высших учебных заведений в регионе, которые будут вести преподаватели, а также специалисты Россельхозбанка. Занятия направлены на обучение методам ведения рентабельного фермерского хозяйства, повышение финансовой грамотности и получение практических навыков по конкретным направлениям. В каждом регионе выбраны наиболее востребованные и перспективные на рынке направления сельского хозяйства: в Ставропольском крае это овцеводство и овощеводство, в Новосибирской области — мясное скотоводство, в Московской области — молочное скотоводство и овощеводство, а в Башкортостане — мясное скотоводство и производство сыра.

Практические занятия позволят обучающимся лично принять участие в ведении агробизнеса и перенять передовой опыт сельскохозяйственных производителей. Своими знаниями поделятся региональные представители крупного бизнеса, амбассадоры фермерства, лидеры мнений с историями успеха, зарекомендовавшие себя в регионе на протяжении многих лет.