Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 31 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подешевел на 32 копейки. На 10:12 мск курс доллара снизился на 34 копейки и составил 69,53 рубля, а евро подешевел до 77,97 рубля (минус 33 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу с утра рубль может открыться ростом к иностранным валютам. По его словам, из-за новой вспышки коронавируса в Китае в последний день недели не стоит ожидать укрепления рубля. Идеальный сценарий для пятницы — боковое движение в диапазоне 69,15—70,5 рубля. Если Brent подорожает до 43 долларов, то тогда можно рассмотреть укрепление рубля к доллару до 68,85 рубля, отмечал Антонов.

«По-прежнему считаем, что снижение ставки еще не полностью заложено в котировки рубля, и ждем ухода пары доллар/рубль выше отметки 70», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.