Четыре системно значимых банка РФ имеют небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала на консолидированной основе. Об этом пишет Fitch Ratings в обзоре российских банков за I квартал и за четыре месяца 2020 года .

Средние показатели достаточности капитала в секторе (без учета банка «плохих» долгов — «Траста», у которого основной капитал был отрицательным на уровне 1,3 трлн рублей на конец четырехмесячного периода) в апреле улучшились на 50—60 базисных пунктов, подсчитали аналитики.

«Это было частично обусловлено повышением курса рубля к доллару США, которое привело к улучшению показателей капитала у банков, не прибегавших к использованию регулятивных послаблений, позволяющих им использовать обменные курсы по состоянию на 1 марта для расчета валютных активов, взвешенных по риску, — поясняют эксперты. — В то же время более высокие показатели также объяснялись тем, что больше банков начали применять более низкие веса к определенным классам активов в соответствии с изменениями, введенными ЦБ РФ 1 января. По нашим оценкам, самый значительный эффект был от риск-веса в 65% по рискам на высококачественных корпоративных клиентов».

В Fitch напоминают, что банковским группам необходимо обеспечивать соблюдение нормативов по капиталу с учетом надбавок на консолидированной основе на конец каждого квартала. На конец I квартала 2020 года 11 системно значимых банков соблюдали минимальные требования с учетом надбавок. Эти требования составляли 8% для базового капитала, 9,5% для основного капитала и 11,5% для общего капитала.

«Четыре системно значимых банка имеют небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала на консолидированной основе, — указывают вместе с тем аналитики. — Так, у ВТБ консолидированный показатель общего капитала был на уровне 12%, Газпромбанк имел консолидированный показатель базового капитала в 8,8%, а у Альфа-Банка показатель базового капитала был на уровне 8,5%. У Россельхозбанка показатели базового и основного капитала составляли 8,3% и 9,8% соответственно».



Несоблюдение требований по надбавкам может обусловить ограничения на выплату дивидендов, но не приведет к регулятивному вмешательству в случае соблюдения банком нормативов на неконсолидированной основе (4,5% по базовому капиталу, 6% по основному капиталу и 8% по общему капиталу), уточняют в агентстве.