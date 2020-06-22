Российские фондовые торги стартовали в понедельник в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:04 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,68% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 2 739,86 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени находился на отметке 1 241,55 пункта (минус 0,65%).

«Настроения на мировых площадках продолжают оставаться позитивными, что способствует удержанию основными рынками позиций на высоких уровнях. Однако в рамках предстоящей недели мы видим определенные риски, реализация которых может негативно сказаться на настроениях на мировых площадках, что приведет к активизации продаж в высокорисковых активах. Основным фактором здесь может выступить рост опасений относительно распространения коронавируса и пересмотр инвесторами ожиданий по темпам восстановления мировой экономики», — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Он указывает на нейтральные рыночные настроения на утро понедельника и наметившуюся коррекцию на рынке энергоносителей, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 42 долларов за баррель. «Учитывая внешний фон, сложившийся на утро понедельника, в начале дня ожидаем консолидации индекса Мосбиржи в середине диапазона 2 700—2 800 пунктов. При этом в рамках торгов могут реализоваться риски ухудшения настроения на мировых площадках, что в ходе сессии приведет к усилению продаж в российских бумагах и закреплению рынка ниже 2 750 пунктов по индексу Мосбиржи», — написал аналитик незадолго до начала торгов.

В свою очередь главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов прокомментировал запланированное на понедельник, 22 июня, начало вечерних торгов наиболее ликвидными акциями на Московской бирже. «Сегодня Мосбиржа начинает вечерние торги наиболее ликвидными акциями. Это сильный позитивный фактор для российского рынка. Теперь осторожные инвесторы будут намного меньше сокращать позиции вечером, поскольку получат возможность отыгрывать все движения американского рынка, а риск попасть на негативный гэп с утра резко уменьшается», — отметил эксперт.

