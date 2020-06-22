Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует ослабление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 11 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 17. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 69,59 рубля (плюс 15 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 77,86 рубля (плюс 21 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром основные валюты торгуются в плюсе против доллара США, кроме иены. По его словам, если по нефти сохранится положительная динамика, то пара доллар/рубль переместится на 68,45 рубля.

«Продолжает снижаться доллар на мировой арене: пара евро/доллар сверху вниз тестирует на прочность отметку 1,12. С учетом общего позитивного внешнего фона и наступления налогового периода складываются все предпосылки для укрепления российской валюты. Но на сильный рост рубля мы не рассчитываем, внутренний негатив в виде слабости отечественной экономики будет его во многом компенсировать. Наиболее вероятный диапазон торгов парой доллар/рубль на сегодня — 69—69,8 рубля за доллар», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.