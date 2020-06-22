Рубль завершил основную валютную сессию понедельника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 20 копеек к предыдущему закрытию и составил 69,2375 рубля. С начала торговой сессии было проведено 29,5 тыс. сделок на 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 69,12—69,6 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени равнялся 77,9675 рубля, увеличившись на 32 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 4,5 тыс. сделок на 243 млн евро по курсам от 77,6225 до 78,055 рубля за евро.



Основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Разнонаправленное движение основных мировых валют сформировалось на позитивном для рубля фоне, отмечает он.

«Так, покупкам способствовали ситуация на рынке энергоносителей и некоторое укрепление валют развивающихся стран по отношению к доллару. Плюс к этому национальную валюту поддерживают высокие объемы продажи валюты по бюджетному правилу и подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 июня. При этом пара доллар/рубль продолжает двигаться в верхней части диапазона 67,5—70 рублей», — комментирует эксперт.

До прохождения пика налоговых выплат он не видит поводов для выхода американской валюты из сложившегося диапазона. Однако в дальнейшем (в случае ухудшения внешней конъюнктуры) доллар может попытаться преодолеть верхнюю границу данного коридора, допускает аналитик.