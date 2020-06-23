Тверской суд Москвы продлил на два с половиной месяца арест Давида Тетро, обвиняемого по делу о хищении у Новикомбанка более чем 7 млрд рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в суде.

«Гендиректор группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ОТК) Давид Тетро оставлен в СИЗО до 11 сентября включительно. Ему вменяется хищение денежных средств у Новикомбанка в сумме свыше 7 миллиардов рублей», — сообщил собеседник агентства.

По словам источника ТАСС, близкого к следствию, Тетро заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дал изобличающие показания на других фигурантов дела, в том числе руководителей кредитной организации, непосредственно участвовавших в хищении. По версии обвинения, они выдавали под «откаты» заведомо безвозвратные кредиты. Также Тетро сообщил следствию об иных преступлениях, совершенных в том числе участниками хищения денег у Новикомбанка.

Адвокат Тетро Александр Самухов в беседе с ТАСС не комментировал существо дела, отметив, что суд проходил без участия его подзащитного, что прямо нарушает его права. «Решение будет обжаловано в установленном законом порядке», — сказал он. Также адвокат посетовал, что ряд заинтересованных в конечном исходе дела лиц проявляют слишком рьяную активность в отношении фигурантов дела, и заявил, что данный вопрос будет ставиться перед следствием для процессуальной проверки и принятия решения.

В ходе судебного процесса следователь сказал, что дело по хищению денег соединено с уголовным делом, возбужденным по факту преднамеренного банкротства Ижевского нефтеперерабатывающего завода, и устанавливается круг лиц, причастных к этому преступлению.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что, по версии следствия, в 2012 году Новикомбанк выделил кредиты входящим в группу ОТК предприятиям и деньги не были возвращены. Ущерб банку оценивается более чем в 7 млрд рублей. Как полагают следователи, Тетро создал преступную группу, в которую входили Илья Гаврилов, Андрей Галочка и не установленные следствием лица, в том числе представители руководства Новикомбанка, а также госкорпорации «Ростех», которые организовали хищение средств, выделенных банком. Банк подтвердил ранее, что его сотрудники и служба безопасности «Ростеха» обратились в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ОТК из-за нанесенного ущерба. Потерпевшей стороной по делу признан Новикомбанк.



По данным другого источника ТАСС в правоохранительных органах, в отношении Тетро и Гаврилова наряду с иными лицами проводится проверка по подозрению в причастности к хищению денег, связанных с выдачей заведомо безвозвратных кредитов угольным предприятиям. Источник дополнительно отметил, что также изучается причастность Тетро, Гаврилова и Галочки к хищению не менее чем 2,5 млрд рублей у АКБ «Развитие» (Карачаево-Черкесия) через подконтрольных им лиц, данное уголовное дело расследует Следственный комитет.