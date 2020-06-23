Объем торговли товарами в мире может сократиться во II квартале 2020 года на 18,5% вследствие пандемии. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Женеве докладе Всемирной торговой организации.

«Объем торговли товарами уменьшился на 3% в годовом исчислении в I квартале, согласно статистике ВТО. Первоначальные прогнозы на II квартал, когда вирус и сопутствующие меры самоизоляции затронули значительную часть населения, указывают на падение на 18,5% в годовом исчислении», — отмечает организация.

Эксперты расценивают такое снижение как «исторически большое». Однако, по их словам, ситуация могла быть «гораздо хуже». В ВТО напомнили, что в опубликованном в апреле прогнозе на 2020 год рассматривались два сценария развития событий в связи с пандемией. Относительно оптимистичный сценарий предполагает снижение объема торговли товарами по итогам текущего года на 13%, а пессимистичный — на 32%. Чтобы реализовался первый вариант, торговля должна теперь расти ежеквартально в оставшуюся часть года на 2,5%, отмечается в докладе.

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Перспективы на 2021 год выглядят неопределенными, поскольку снижение торговли может быть спровоцировано возможной второй волной коронавируса, более слабым, чем ожидается, экономическим ростом и торговыми ограничениями со стороны государств.

Как заявил, комментируя публикацию доклада, генеральный директор ВТО Роберту Азеведу, падение торговли, которое сейчас наблюдается, является исторически большим и может стать самым резким из известных до сих пор. Чтобы производство и торговля быстро восстанавливались в 2021 году, фискальная, денежная и торговая политика должны будут двигаться в одном направлении, сообщил глава ВТО.