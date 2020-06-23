Арбитражный суд Москвы удовлетворил иски Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о признании недействительными приказов банка «Объединенный Финансовый Капитал» (ОФК Банк) в части начисления премий трем бывшим менеджерам на сумму около 26 млн рублей, говорится в материалах суда.

Столичный арбитраж признал недействительными приказы банка о выплате премий бывшему председателю правления кредитной организации Николаю Гордееву на общую сумму 16,4 млн рублей, члену правления Денису Жаркову на 7,8 млн рублей и финансовому менеджеру банка Глебу Ковалеву на 1,7 млн рублей. Суд применил последствия недействительности сделок в виде взыскания с ответчиков этих сумм в конкурсную массу банка.

В рамках иска к Гордееву конкурсный управляющий отметил, что выплаты банком в пользу ответчика премий совершены в отсутствие равноценного встречного исполнения. По мнению АСВ, эти сделки совершены в пользу заинтересованного лица в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов ОФК Банка.

Выплата банком дополнительного нефиксированного вознаграждения при отсутствии доказательств достижения кредитной организацией положительных финансовых результатов не может рассматриваться в качестве равноценного встречного предоставления, говорится в определении суда.

В июне АСВ подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности шести контролировавших ОФК Банк лиц и взыскании с них более 33 млрд рублей. В качестве ответчиков заявлены Николай Гордеев, экс-члены правления и бенефициары банка.

Арбитраж 13 августа 2018 года по заявлению Центробанка признал несостоятельным ОФК Банк.

Регулятор 16 апреля 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОФК Банка. Проблемы в деятельности этого банка, как отмечал ЦБ, возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции. При этом банк осуществлял финансирование экономически взаимосвязанных предприятий указанной отрасли, применяя различные «схемы» в целях формального соблюдения установленных ЦБ пруденциальных норм деятельности.

АСВ, на которого приказом ЦБ возложены функции временной администрации по управлению кредитной организацией, было проведено обследование ее финансового положения. Оно выявило полную утрату банком собственных средств.

Как указал регулятор, одной из причин возникновения финансовой неустойчивости ОФК Банка явился корпоративный конфликт, следствием которого стал отказ либо неспособность крупнейших заемщиков обслуживать свои обязательства перед кредитной организацией.

