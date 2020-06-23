Рубль завершил основную валютную сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск понизился на 35 копеек к предыдущему закрытию и составил 68,665 рубля. С начала торговой сессии было проведено 33,2 тыс. сделок на 1,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 68,55—69,055 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 77,7175 рубля, уменьшившись на 13 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 6,8 тыс. сделок на 443,7 млн евро по курсам от 77,55 до 77,945 рубля за евро.

Рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Поддержку рублю в рамках сегодняшней сессии оказали динамика цен на нефть и укрепление валют развивающихся стран. Плюс к этому покупкам в национальной валюте способствовали внутренние факторы в виде высоких объемов продажи валюты по бюджетному правилу и приближения пика налоговых выплат. На таком фоне пара доллар/рубль отступила в нижнюю половину диапазона 67,5—70 рублей», — комментирует эксперт.

При этом до конца недели, на его взгляд, американская валюта продолжит двигаться в рамках данного коридора, с попытками восстановления в конце недели, на фоне потери рублем поддержки со стороны налогового периода.