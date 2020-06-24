Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП России по итогам текущего года на 6,6% из-за коронавируса и, как следствие, обвала цен на нефть, следует из июньского доклада фонда World Economic Outlook.

В апреле МВФ ожидал падения экономики России в 2020 году на 5,5%. Таким образом, прогноз на текущий год пересмотрен в сторону понижения на 1,1 процентного пункта. Прогноз на 2021 год, напротив, повышен. Теперь фонд ожидает, что ВВП РФ вырастет на 4,1%, что на 0,6 п. п. больше апрельского прогноза.

Мировой ВВП, согласно прогнозу, по итогам текущего года из-за пандемии коронавируса COVID-19 упадет на 4,9%, а в 2021-м — вырастет на 5,4%. В сравнении со своим апрельским обзором фонд скорректировал прогноз в сторону понижения: для 2020 года на 1,9 п. п., для 2021-го — на 0,4 п. п.

«Глобальный рост прогнозируется на уровне минус 4,9% в 2020 году, что на 1,9 процентного пункта ниже прогноза… в апреле 2020 года. Пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на экономическую активность в первой половине 2020 года, чем ожидалось, и восстановление прогнозируется более постепенным, чем прогнозировалось ранее. В 2021 году мировой рост прогнозируется на уровне 5,4%», — отмечается в документе.

Ранее, в январе, еще до появления признаков пандемии, МВФ понижал прогнозы роста мирового ВВП на 2020 и на 2021 год — на 0,1 и 0,2 п. п., до 3,3% и 3,4% соответственно. А затем коронавирус заставил фонд впервые за многие годы дать негативный прогноз мирового экономического роста.

Кроме того, в МВФ прогнозируют падение ВВП еврозоны из-за коронавируса по итогам текущего года на 10,2%, и это на 2,7 п. п. сильнее того снижения, что ожидалось в апреле.

При этом в 2021 году, по базовому сценарию фонда, ожидается восстановление экономики еврозоны на 6%, что выше его апрельского прогноза на 1,3 п. п.

Крупнейшая мировая экономика — США — из-за пандемии в текущем году не досчитается 8% ВВП в сравнении с 2019-м. Таким образом, фонд пересмотрел свой апрельский прогноз для Соединенных Штатов в сторону понижения на 2,1 п. п. Прогноз на 2021 год тоже понижен, хотя и не так существенно — на 0,2 п. п., до роста экономики на 4,5%.

А прогноз роста экономики Китая уменьшен на текущий год на 0,2 п. п., до 1%, и на 2021 год — на 1 п. п., до 8,2%.