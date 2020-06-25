Верховный суд РФ подтвердил законность определения о привлечении бывших топ-менеджеров Анталбанка к субсидиарной ответственности и взыскании с них 8,9 млрд рублей, говорится в материалах суда. Бывший член совета директоров кредитной организации Джоэл Бабб обжаловал в суде определение Арбитражного суда Москвы от 21 марта 2019 года, а также постановления апелляционной и кассационной инстанций. Тогда по заявлению АСВ с бывшего совладельца и председателя правления Анталбанка Михаила Янчука, Магомеда Мухиева и еще четырех топ-менеджеров организации были взысканы денежные средства.

Из представленных конкурсным управляющим доказательств следует, что «фактический владелец банка Мухиев не мог не знать о наличии у организации признаков банкротства и необходимости принятия первоочередных мер по его предупреждению», отметил арбитраж. Тем не менее, учитывая степень вовлеченности Мухиева в процесс управления Анталбанком, первоочередные меры по предупреждению банкротства приняты не были.

Изложенные в жалобе доводы Бабба, которые сводятся к установлению иных обстоятельств по спору, не подтверждают существенных нарушений судами норм права, они рассматривались арбитражными судами и получили соответствующую оценку, заметил суд.

Суды оставили в силе решение о взыскании 8,9 млрд рублей с экс-топов Анталбанка Трое из шести ответчиков, включая осужденного теневого владельца банка, оспаривали решение суда первой инстанции.

Арбитраж 11 января 2016 года признал банк несостоятельным. Тогда представитель ЦБ заявил, что стоимость имущества Анталбанка на дату отзыва лицензии составляла 927,6 млн рублей, в то время как размер обязательств перед кредиторами — 11,09 млрд рублей.