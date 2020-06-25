Международные резервы РФ по состоянию на 19 июня достигли 567,8 млрд долларов против 570,8 млрд на 12 июня 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.



Таким образом, за отчетную неделю объем резервов сократился на 3 млрд долларов.

Понижение показателя за неделю примерно на 0,5% произошло «главным образом вследствие отрицательной переоценки, а также продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Согласно опубликованной в середине января информации ЦБ, международные резервы РФ увеличились за 2019 год на 85,9 млрд долларов (против 35,8 млрд в 2018-м). В январе — мае этого года резервы выросли почти на 11,8 млрд долларов, свидетельствуют данные регулятора.